31 травня 2021 року у Верховній Раді зареєстровано законопроеєкт № 5590.
Дивися повний текст Ресторанному бізнесу пропонують зменшити ставку ПДВ.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 16:52
Ресторанному бізнесу пропонують зменшити ставку ПДВ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ресторанному бізнесу пропонують зменшити ставку ПДВ.
Додано: Сер 02 чер, 2021 18:48
А на продукты питания, которые покупают нищие пенсионеры, не хотят снизить НДС?
Или это принцип - нет денег на хлеб, ешьте пирожные в ресторане.
Додано: Сер 02 чер, 2021 19:29
Re: Ресторанному бізнесу пропонують зменшити ставку ПДВ
думаешь ндс уберут и цены снизять ? Интержчейндж уменьшили, а цены никто не снижает
Додано: Чет 03 чер, 2021 07:07
Re: Ресторанному бізнесу пропонують зменшити ставку ПДВ
Для меня было удивительно, что в некоторых странах Европы снижен ндс на еду, включая и супермаркеты и рестораны
Додано: Чет 03 чер, 2021 10:59
Так то хотят
, а не людей
А по поводу интерчейндж:
Додано: Чет 03 чер, 2021 11:05
20% ресторанов с рынка ушло, значит у остальных доход вырос на 20%. Им мало?
Додано: Чет 03 чер, 2021 11:16
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:30
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НДС в нормальных странах Европы разный, причём для отдельных категорий продольствия отличается. Например, МАльта:
сыр (импорт), фрукты, тунец, йогурт, кофе - 0 , да нуль
вода (импорт), местная выпечка - 18%
что-то есть 5% - но не попалось по чеку
Польша:
кофе 23%
хлеб местный выпечка 8%
сыры импорт, местные, макароны 5%
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:36
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