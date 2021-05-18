В Україні спростили процедуру виплат компенсацій медичним працівникам. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №5415 у цілому.
Дивися повний текст Рада спростила виплату компенсацій медикам.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 17:22
Рада спростила виплату компенсацій медикам
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Дивися повний текст Рада спростила виплату компенсацій медикам.
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