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Рада спростила виплату
компенсацій медикам

Рада спростила виплату компенсацій медикам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:22

Рада спростила виплату компенсацій медикам

Пропонуємо до обговорення:
В Україні спростили процедуру виплат компенсацій медичним працівникам. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №5415 у цілому.

Дивися повний текст Рада спростила виплату компенсацій медикам.
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