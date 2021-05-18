А також про заходи впливу на колекторів і ціни на газ від постачальника «останньої надії».
Дивися повний текст День фінансів: спецрежим для IT у «Дія.City», кредити безробітним від держави, крок до € 100 тис. гарантій за вкладом.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 18:48
День фінансів: спецрежим для IT у «Дія.City», кредити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів: спецрежим для IT у «Дія.City», кредити безробітним від держави, крок до € 100 тис. гарантій за вкладом.
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