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День фінансів: спецрежим для
IT у «Дія.City», кредити...

День фінансів: спецрежим для IT у «Дія.City», кредити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:48

День фінансів: спецрежим для IT у «Дія.City», кредити...

Пропонуємо до обговорення:
А також про заходи впливу на колекторів і ціни на газ від постачальника «останньої надії».

Дивися повний текст День фінансів: спецрежим для IT у «Дія.City», кредити безробітним від держави, крок до € 100 тис. гарантій за вкладом.
R2
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