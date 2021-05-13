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На зарплати депутатів XIX
скликання витратили більше 300...

На зарплати депутатів XIX скликання витратили більше 300...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:17

На зарплати депутатів XIX скликання витратили більше 300...

Пропонуємо до обговорення:
На депутатів дев’ятого скликання за весь період роботи Верховної Ради було витрачено понад 300 мільйонів гривень.

Дивися повний текст На зарплати депутатів XIX скликання витратили більше 300 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:17

враги народа дорого обходятся украинскому народу...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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