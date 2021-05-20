Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо плати за транспортування газу для потреб населення.
Дивися повний текст Суд взявся за справу про плату за транспортування газу для населення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 чер, 2021 07:06
Суд взявся за справу про плату за транспортування газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд взявся за справу про плату за транспортування газу для населення.
Додано: Чет 03 чер, 2021 07:06
А как быть с теми, кто газом не пользуется более 6 лет, а транспортировку платить обязывают?
Додано: Чет 03 чер, 2021 07:34
Re: Суд взявся за справу про плату за транспортування газу..
Разорвать договор и не будут считать транспортировкк
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|