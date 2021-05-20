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Суд взявся за справу про плату
за транспортування газу...

Суд взявся за справу про плату за транспортування газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 07:06

Суд взявся за справу про плату за транспортування газу...

Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо плати за транспортування газу для потреб населення.

Дивися повний текст Суд взявся за справу про плату за транспортування газу для населення.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 07:06

А как быть с теми, кто газом не пользуется более 6 лет, а транспортировку платить обязывают?
sandrademonsoreau
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 07:34

Re: Суд взявся за справу про плату за транспортування газу..

sandrademonsoreau написав:А как быть с теми, кто газом не пользуется более 6 лет, а транспортировку платить обязывают?
Разорвать договор и не будут считать транспортировкк
GALeon
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