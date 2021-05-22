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Суд взявся за справу про плату за транспортування газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:10
А увидеть выделенное мною жирным текстом
(Суд взявся за справу про плату за транспортування газу...
) в посте new_mail_free_user
зрение не позволяет? Сочувствую.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 13:21
А что помешало увидеть текст, на который я отвечал? -- болдом я, правда, не выделял, но неужели со зрением все настолько плохо?
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_hunter
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:09
_hunter
Если Вам, получились экономить, рад искренне за Вас!
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new_mail_free_user
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