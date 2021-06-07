А увидеть выделенное мною жирным текстом (Суд взявся за справу про плату за транспортування газу...) в посте new_mail_free_user зрение не позволяет? Сочувствую.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 12:10
А увидеть выделенное мною жирным текстом (Суд взявся за справу про плату за транспортування газу...) в посте new_mail_free_user зрение не позволяет? Сочувствую.
Додано: Пон 07 чер, 2021 13:21
А что помешало увидеть текст, на который я отвечал? -- болдом я, правда, не выделял, но неужели со зрением все настолько плохо?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:52
_hunter
очень просто относится, человек снят с учёта а счета приходят, и плюс следующий год. Улыбнитесь себе.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:00
Нифига себе пауза "на подумать"... Ну так я еще две недели назад решение дал: ставим счетчик -- и вообще пофиг есть человек/нет человека -- счета приходят по реальному потреблению а не по "человеконормам".
Но если свободного времени много -- да можно и по конторам шариться/бумажки переподавать...
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