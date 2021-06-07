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Суд взявся за справу про плату
за транспортування газу...

Суд взявся за справу про плату за транспортування газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:10

  _hunter написав:
  yanyura написав:

Один вопрос: как вся эта простыня относится к выделенному? :lol:

А увидеть выделенное мною жирным текстом (Суд взявся за справу про плату за транспортування газу...) в посте new_mail_free_user зрение не позволяет? Сочувствую.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:21

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  yanyura написав:

Один вопрос: как вся эта простыня относится к выделенному? :lol:

А увидеть выделенное мною жирным текстом (Суд взявся за справу про плату за транспортування газу...) в посте new_mail_free_user зрение не позволяет? Сочувствую.

А что помешало увидеть текст, на который я отвечал? -- болдом я, правда, не выделял, но неужели со зрением все настолько плохо? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:09

_hunter

Если Вам, получились экономить, рад искренне за Вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:52

_hunter
очень просто относится, человек снят с учёта а счета приходят, и плюс следующий год. Улыбнитесь себе.
new_mail_free_user
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:00

  new_mail_free_user написав:_hunter
очень просто относится, человек снят с учёта а счета приходят, и плюс следующий год. Улыбнитесь себе.

Нифига себе пауза "на подумать"... Ну так я еще две недели назад решение дал: ставим счетчик -- и вообще пофиг есть человек/нет человека -- счета приходят по реальному потреблению а не по "человеконормам".
Но если свободного времени много -- да можно и по конторам шариться/бумажки переподавать...
_hunter
 
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  #<12
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