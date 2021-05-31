Кабмін вніс до ВР законопроєкт, яким пропонується оподатковувати ПДВ операції з продажу новозбудованих квартир або будинків.
Дивися повний текст В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 09:19
В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов
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Дивися повний текст В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов.
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