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В Україні можуть ввести
ПДВ на продаж новобудов

В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:19

В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін вніс до ВР законопроєкт, яким пропонується оподатковувати ПДВ операції з продажу новозбудованих квартир або будинків.

Дивися повний текст В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов.
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Слуги втянулись в реформы))
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чекаємо росту цін на нерухомість .. Програма доступне житло в дії ))
amatvienko77
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