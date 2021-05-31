Кабмін вніс до ВР законопроєкт, яким пропонується оподатковувати ПДВ операції з продажу новозбудованих квартир або будинків.
Дивися повний текст В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 09:19
В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов.
Додано: Чет 03 чер, 2021 10:29
1. Перше постачання житла - завжди оподатковувалося ПДВ (крім державного жила та деяких винятків). Нічого нового тут не вводиться - просто цей пункт більш розширено переформульовує оподаткування на садові, дачні будинки та ін.
2. Звичайні люди - не продають 2 і більше квартир на рік. Норма по оподаткуванню 2-ої й більше квартир на рік - вкрай необхідна!!!
А ціни й так будуть рости! У столиці так точно).
Додано: Чет 03 чер, 2021 13:30
ost Она небхідна только тому кто хочет ободрать население, заставить трудолюбивых платить за всякий нищеброд
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:03
Re: В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов
НДС было всегда при покупке на первичке. Что за бред.
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:31
вы какое-то отношение к рынку недвижимости имеете? или зарегистрировался, лишь бы облизать зелебобика?
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:37
Журналисты как всегда что-то напутали.
Все как раз ровно наоборот.
Сейчас ПЕРВАЯ поставка ЖИЛЬЯ - с НДС. Это логично, поскольку строительная компания имеет налоговый кредит при покупке стройматериалов и т.п. При продаже у нее возникают обязательства.
А вот все последующие продажи жилой недвижимости - уже без НДС. Что тоже логично, потому что подавляющее большинство продажи жилья - между физическими лицами. Какой тут может быть НДС?
Что сейчас хотят поменять - совершенно непонятно, исходя из статьи.
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