Кабмін вніс до ВР законопроєкт, яким пропонується оподатковувати ПДВ операції з продажу новозбудованих квартир або будинків.
Дивися повний текст В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 09:19
В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов.
Додано: Чет 03 чер, 2021 10:29
1. Перше постачання житла - завжди оподатковувалося ПДВ (крім державного жила та деяких винятків). Нічого нового тут не вводиться - просто цей пункт більш розширено переформульовує оподаткування на садові, дачні будинки та ін.
2. Звичайні люди - не продають 2 і більше квартир на рік. Норма по оподаткуванню 2-ої й більше квартир на рік - вкрай необхідна!!!
А ціни й так будуть рости! У столиці так точно).
Додано: Чет 03 чер, 2021 13:30
ost Она небхідна только тому кто хочет ободрать население, заставить трудолюбивых платить за всякий нищеброд
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:03
Re: В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов
НДС было всегда при покупке на первичке. Что за бред.
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:31
вы какое-то отношение к рынку недвижимости имеете? или зарегистрировался, лишь бы облизать зелебобика?
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:37
Журналисты как всегда что-то напутали.
Все как раз ровно наоборот.
Сейчас ПЕРВАЯ поставка ЖИЛЬЯ - с НДС. Это логично, поскольку строительная компания имеет налоговый кредит при покупке стройматериалов и т.п. При продаже у нее возникают обязательства.
А вот все последующие продажи жилой недвижимости - уже без НДС. Что тоже логично, потому что подавляющее большинство продажи жилья - между физическими лицами. Какой тут может быть НДС?
Что сейчас хотят поменять - совершенно непонятно, исходя из статьи.
Додано: Чет 03 чер, 2021 18:29
Dimar, не знаю, как там на практике, но у НКУ
Стаття 167. Ставки податку
167.1. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом
....
172.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості (крім операцій з відчуження житлової нерухомості банками в порядку звернення стягнення за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва оподатковується у порядку, визначеному цією статтею для об’єктів нерухомого майна.
Т.е. сейчас любой субъект, продавший второй и более объект (в том числе и незавершённый) в течение года, платит 5% с суммы сделки. Налог этот названия не имеет. Сейчас это предлагается дополнить уточнением, что если объект будет третьим и больше, то его облагать уже по ставке из 167.1, т.е. 18%. Вроде, всё понятно. Вот откуда навеяны слова НДС и НДФЛ - это я не нашёл ни в НКУ, ни в законопроекте.
Насколько это изменение относится к обычной схеме продажи новостроя - дело тёмное. Во всяком случае у меня в договоре с застройщиком написано, что я пайщик кооператива, а не покупатель построенной квартиры.
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