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В Україні можуть ввести
ПДВ на продаж новобудов

В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:17

Эта статья написана про п. 197.1.14, который хотят убрать, оставив только гос.жилье.
Кстати, зная отношение налоговиков к схеме ЖсК, я бы не рекомендовал так покупать квартиры...)
sshlykov3
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:21

  Dimar написав:Сейчас ПЕРВАЯ поставка ЖИЛЬЯ - с НДС. Это логично, поскольку строительная компания имеет налоговый кредит при покупке стройматериалов и т.п. При продаже у нее возникают обязательства.

при покупке квартиры (инвестировании) вы где-то видели в квитанциях НДС? При чем тут стройматериалы? Плательщики и неплательщики НДС.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:25

Вы это серьёзно? Вы давно покупали квартиру на первичке у застройщика? Там Всегда есть НДС! Если вы конечно не у физика покупаете или пайщиком в ЖсК не входите...
sshlykov3
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  #<12
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