В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов

Эта статья написана про п. 197.1.14, который хотят убрать, оставив только гос.жилье.
Кстати, зная отношение налоговиков к схеме ЖсК, я бы не рекомендовал так покупать квартиры...)
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Додано: Чет 03 чер, 2021 21:17
Эта статья написана про п. 197.1.14, который хотят убрать, оставив только гос.жилье.
Кстати, зная отношение налоговиков к схеме ЖсК, я бы не рекомендовал так покупать квартиры...)
Додано: Чет 03 чер, 2021 21:21
при покупке квартиры (инвестировании) вы где-то видели в квитанциях НДС? При чем тут стройматериалы? Плательщики и неплательщики НДС.
Додано: Чет 03 чер, 2021 21:25
Вы это серьёзно? Вы давно покупали квартиру на первичке у застройщика? Там Всегда есть НДС! Если вы конечно не у физика покупаете или пайщиком в ЖсК не входите...
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