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В Україні можуть ввести
ПДВ на продаж новобудов

В Україні можуть ввести ПДВ на продаж новобудов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:08

Удар по схеме инвест. договоров и по нормальным застройщикам, которые хотят строить "за свои", а не продавать воздух в виде имущественных прав... Раньше можно было построить, ввести в эксплуатацию и уже готовую жилую недвижку продавать без НДС, только с прибылью - хотят это почикать! Если примут - выбора не оставят: или будут занижать стоимость или поднимут недвижку в цене и повесят на покупателя... Идиоты одним словом, единственная нормально работающая отрасль...
sshlykov3
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:17

Эта статья написана про п. 197.1.14, который хотят убрать, оставив только гос.жилье.
Кстати, зная отношение налоговиков к схеме ЖсК, я бы не рекомендовал так покупать квартиры...)
sshlykov3
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:21

  Dimar написав:Сейчас ПЕРВАЯ поставка ЖИЛЬЯ - с НДС. Это логично, поскольку строительная компания имеет налоговый кредит при покупке стройматериалов и т.п. При продаже у нее возникают обязательства.

при покупке квартиры (инвестировании) вы где-то видели в квитанциях НДС? При чем тут стройматериалы? Плательщики и неплательщики НДС.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:25

Вы это серьёзно? Вы давно покупали квартиру на первичке у застройщика? Там Всегда есть НДС! Если вы конечно не у физика покупаете или пайщиком в ЖсК не входите...
sshlykov3
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:44

Бред, при покупке первички НДС и так был. Из-за этого все выдумывают схемы с ценными бумагами и прочими необлагаемыми НДС инструментами. На которых потом т. н. инвестора очень легко "кинуть". Так что даже Верховный суд по одному подобному делу сказал, что застройщик никому ничего не должен, несмотря на то, что "инвестор" отдал деньги...
asdasd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:35

Ромасик Дело в том, что никто на первичке не инвестирует в квартиры как в квартиры. Всегда придумывают схемы на тему ценных бумаг с правом приобретения жилой площади. Как раз это и делается для того, чтоб первичку не облагать НДС. А если схемы не использовать, то будет НДС.
asdasd
 
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  #<12
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