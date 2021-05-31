Цей четвер швидше за все буде найцікавішим і інтригуючим днем на валютному ринку цього тижня.
Дивися повний текст Міжбанк: долар і євро обвалюються — що буде далі.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 10:39
Міжбанк: долар і євро обвалюються — що буде далі
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Дивися повний текст Міжбанк: долар і євро обвалюються — що буде далі.
Додано: Чет 03 чер, 2021 10:39
Коробки з готівкою на митницях, курс падає -- Україна готується до відкриття ринку землі.
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