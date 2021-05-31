RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: долар і євро
обвалюються — що буде далі

Міжбанк: долар і євро обвалюються — що буде далі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:39

Міжбанк: долар і євро обвалюються — що буде далі

Пропонуємо до обговорення:
Цей четвер швидше за все буде найцікавішим і інтригуючим днем на валютному ринку цього тижня.

Дивися повний текст Міжбанк: долар і євро обвалюються — що буде далі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93937
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:39

Коробки з готівкою на митницях, курс падає -- Україна готується до відкриття ринку землі.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 356
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли краще купувати долар: прогноз курсу гривні на червень
R2 » Сер 02 чер, 2021 15:52
2 472
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 чер, 2021 16:28
Investor_K
«Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував... 1, 2
R2 » Пон 31 тра, 2021 14:58
11 1510
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 16:10
rapyd777
Експерти повідомили, яким буде курс долара в червні
R2 » Вів 01 чер, 2021 09:05
1 494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 09:06
izpodvypodverta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32822)
03.06.2021 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.