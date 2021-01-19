RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд дозволив заочне розслідування
справи про узурпацію...

Суд дозволив заочне розслідування справи про узурпацію...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:09

Суд дозволив заочне розслідування справи про узурпацію...

Пропонуємо до обговорення:
Суд надав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про узурпацію влади колишнім президентом Віктором Януковичем.

Дивися повний текст Суд дозволив заочне розслідування справи про узурпацію влади Януковичем.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93939
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:09

Сколько налогов и человеческих ресурсов идёт на всякую муть а потом удивляемся с чего столько нераскрытых преступлений в стране..
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candle645 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати... 1, 2
R2 » Пон 05 кві, 2021 11:24
11 1093
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 10:55
EKO
Суд не дозволив ПриватБанку забрати 247 заправок у...
R2 » П'ят 26 лют, 2021 16:16
1 185
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лют, 2021 16:16
Ragnar
Формування ціни на газ: АМКУ відкрив справи проти 6...
R2 » Вів 19 січ, 2021 18:15
1 177
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 січ, 2021 18:15
svetoch-10

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.