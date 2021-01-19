Суд надав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про узурпацію влади колишнім президентом Віктором Януковичем.
Дивися повний текст Суд дозволив заочне розслідування справи про узурпацію влади Януковичем.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 14:09
Суд дозволив заочне розслідування справи про узурпацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд дозволив заочне розслідування справи про узурпацію влади Януковичем.
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:09
Сколько налогов и человеческих ресурсов идёт на всякую муть а потом удивляемся с чего столько нераскрытых преступлений в стране..
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