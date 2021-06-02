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«Оператор ГТС України» розповів, скільки коштує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:28
Пропонуємо до обговорення:
Експлуатація української газотранспортної системи обходиться «ОГТСУ» близько $1 млрд щорічно й її утримання недоцільне без довгострокового контракту на транзит газу.
Дивися повний текст «Оператор ГТС України» розповів, скільки коштує утримання транзитної труби
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:28
Вот это страна! Даже трубу содержать не может , плачется... о каких соц. гарантиях и возможностях вообще речь..
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kdevil
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