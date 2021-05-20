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«Оператор ГТС України» розповів, скільки коштує...
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:28
Пропонуємо до обговорення:
Експлуатація української газотранспортної системи обходиться «ОГТСУ» близько $1 млрд щорічно й її утримання недоцільне без довгострокового контракту на транзит газу.
Дивися повний текст «Оператор ГТС України» розповів, скільки коштує утримання транзитної труби
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R2
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:28
Вот это страна! Даже трубу содержать не может , плачется... о каких соц. гарантиях и возможностях вообще речь..
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kdevil
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Додано: Чет 03 чер, 2021 17:12
kdevil, а что, Украина соседям в социальные гаранты по поставке газа записывалась? Обычное экономическое требование.
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moveton
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Додано: Чет 03 чер, 2021 17:47
livs375 написав:
Из этого одного мифического млрд доллара небось 80% составляют зарплаты,премии,бонусы и т.д. руководства Нафтогаза,просто работяги там получают среднее по стране...
То он так высказался, чтоб страшнее было, миллиард это на всю ГТС которая обслуживает и всю Украину, а конкретно транзитные участки гораздо меньше стоят.
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unicdima
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:17
Гидность не может стоить дешево.
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summacut
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:47
Сосед отрезался от газотранспортной системы и развелся с женой так как содержание труб было действительно ( автор знает толк) нецелесООбразнО.
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tvd4
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