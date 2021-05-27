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Непридатна військова база за 5 мільйонів: СБУ викрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки викрила схему з державними коштами під час будівництва тренувальної бази для військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ на Житомирщині.
Дивися повний текст Непридатна військова база за 5 мільйонів: СБУ викрила схему на будівництві
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Додано: Чет 03 чер, 2021 17:01
Использовать для морцентра ССО. Не?
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Додано: Чет 03 чер, 2021 17:08
И чем дело закончится?
"Спасибо, приходите ещё"? )
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