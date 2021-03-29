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ВАКС заочно заарештував
Дубілета по справі ПриватБанку

ВАКС заочно заарештував Дубілета по справі ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:12

ВАКС заочно заарештував Дубілета по справі ПриватБанку

Пропонуємо до обговорення:
Вищий антикорупційний суд 2 червня заочно обрав ексголові правління ПриватБанку Олександру Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дивися повний текст ВАКС заочно заарештував Дубілета по справі ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:12

Вроде ж обещали суд в смартфоне? Или это предполагает, что подозреваемых нужно многократно складывать и в смартфон засовывать?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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