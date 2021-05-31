За даними сайту з пошуку роботи для ІТ-фахівців Djinni, зараз в Україні шукають роботу 16 тисяч фахівців
Дивися повний текст В Україні дефіцит IT-спеціалістів: кількість вакансій перевищує 20 тисяч.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 22:27
В Україні дефіцит IT-спеціалістів: кількість вакансій...
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Дивися повний текст В Україні дефіцит IT-спеціалістів: кількість вакансій перевищує 20 тисяч.
Додано: Чет 03 чер, 2021 22:28
А платить пробовали? Понятно, что дефицит системных администраторов в школах за 3000 грн.
Додано: Чет 03 чер, 2021 22:36
Спасибо за поддержание дефицита
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