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В Україні дефіцит IT-спеціалістів:
кількість вакансій...

В Україні дефіцит IT-спеціалістів: кількість вакансій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:27

В Україні дефіцит IT-спеціалістів: кількість вакансій...

Пропонуємо до обговорення:
За даними сайту з пошуку роботи для ІТ-фахівців Djinni, зараз в Україні шукають роботу 16 тисяч фахівців

Дивися повний текст В Україні дефіцит IT-спеціалістів: кількість вакансій перевищує 20 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:28

А платить пробовали? Понятно, что дефицит системных администраторов в школах за 3000 грн.
Mikle20
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:36

2 червня Верховна Рада підтримала за основу законопроект про податкову систему «Дія.City» — «за» проголосував 281 нардеп.


Спасибо за поддержание дефицита
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:11

  Mikle20 написав:А платить пробовали? Понятно, что дефицит системных администраторов в школах за 3000 грн.


З цими як раз дефіциту, думаю не має. Якщо людина не хоче вчитися і йде адміном в школу то хто їй лікар.
tbilous
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:19

Дефицит специалистов, а не эникейщиков.
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