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Швидкі онлайн кредити microcash
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 чер, 2021 22:44
Пропонуємо до обговорення:
Мікрофінансовий організація microcash була створена в 2018 році. Вона запропонувала інноваційний підхід до мікропозик на українському ринку – оформити кредит онлайн можна абсолютно без допомоги співробітників компанії. Якщо клієнт захотів отримати кредит – від нього було потрібно всього лише заповнити невелику анкету, що складається з декількох пунктів.
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