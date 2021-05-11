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Браузер Firefox отримав
масштабний редизайн (відео)

Браузер Firefox отримав масштабний редизайн (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:20

Браузер Firefox отримав масштабний редизайн (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Розробники Mozilla внесли ряд великих змін в дизайн нової версії додатка з урахуванням переваг користувачів. Нововведення торкнулися не тільки форми іконок, а й структури інтерфейсу, а також налаштувань конфіденційності за замовчуванням.

Дивися повний текст Браузер Firefox отримав масштабний редизайн (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:20

Ужасно. Это большой провал. Браузер стал жирнее и глючнее.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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