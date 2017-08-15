МТБ Банк - акції

Безкоштовна доставка за онлайн-замовлення в АТБ!
Як скористатися пропозицією:
переходьте на сайт інтернет-магазину АТБ;
обирайте товари на суму від 500 грн та вагою до 15 кг;
сплачуйте замовлення карткою Mastercard від МТБ БАНКу;
отримуйте безкоштовну доставку*.
Акція діє з 10.05 по 10.06.2021 включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
*Безкоштовна доставка доступна для замовлень тільки один раз на день.
Деталі акції за посиланням: