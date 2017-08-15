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МТБ Банк - акції
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:59

МТБ Банк - акції

Пропонуємо скористатися корисною пропозицією

Безкоштовна доставка за онлайн-замовлення в АТБ!

Як скористатися пропозицією:

переходьте на сайт інтернет-магазину АТБ;

обирайте товари на суму від 500 грн та вагою до 15 кг;

сплачуйте замовлення карткою Mastercard від МТБ БАНКу;

отримуйте безкоштовну доставку*.

Акція діє з 10.05 по 10.06.2021 включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.

*Безкоштовна доставка доступна для замовлень тільки один раз на день.

Деталі акції за посиланням:

https://www.mtb.ua/news/item/proponuemo ... card-i-atb
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Повідомлень: 2057
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:59

Фестивальний сезон Mastercard

Відчуйте подарункові нотки з Mastercard на фестивалі The Glass від «Сільпо»!

Власники карток Mastercard від МТБ БАНКу при оплаті карткою отримують знижку 20% на вхідний квиток на фестиваль.

Знижка діє при покупці квитків на сайті та безпосередньо на фестивалі

Додаткова дегустаційна фішка за оплату карткою Mastercard на суму від 100 грн на фестивалі!

Дати проведення фестивалю: 4-5 червня 2021 року.

Місце проведення: м. Київ, вул. Десятинна, 12.

Деталі фестивалю.

https://www.mtb.ua/news/item/festivalni ... -vid-silpo
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Повідомлень: 2057
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:01

I`ll back — сказав він і повернувся!

Обмінюйте бали на участь у розіграші абонементів на Atlas Weekend — фестиваль-подію, що поєднує музику, активний відпочинок та найкращий стрітфуд.

Це фестиваль, на який ми всі так довго чекали.


Як скористатися пропозицією:

зареєструйтеся на bilshe.mastercard.ua,

накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard® ,

обмінюйте 10 золотих або 20 срібних балів на участь у розіграші,

вигравайте абонемент для двох на Atlas Weekend 2021.

Що більше балів обміняєте, то вищі шанси на виграш.

Не проґавте нагоди увірватися в літо!

Акція діє з 25.05.2021 по 25.06.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.

Деталі на сайті

https://www.mtb.ua/news/item/ill-back-s ... povernuvsa
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Повідомлень: 2057
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:03

Подаруйте собі незабутню музичну подорож

Беріть участь в розіграші однієї з чотирьох поїздок на Leopolis Jazz Fest 2021.

Щоб взяти участь в акції:

реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua й оплачуйте карткою Mastercard від МТБ БАНКу;

обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;

вигравайте одну з чотирьох поїздок на двох.

Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Дати подорожі до міста Львів: з 25 по 28 червня 2021 року

Дати відвідування Головної Сцени фестивалю Leopolis Jazz 2021: 26 та 27 червня 2021 року.

Акція триває з 25.05.2021 по 13.06.2021 року.

Деталі на сайті https://www.mtb.ua/news/item/podarujte- ... nogo-lvovu
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Повідомлень: 2057
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:04

Улюблений артист і нова автівка?

Для власників карток Mastercard від МТБ БАНК є чудова пропозиція – відвідати концерт улюбленого артисту та стати учасником розіграшу нової автівки.

Як це зробити?

- Завітайте на сторінку акційних подій на https://concert.ua/uk/set/win21

- Виберіть квитки на суму від 500 грн і додайте до кошика

- Оплатіть замовлення карткою Mastercard від МТБ БАНК

- Гарантовано отримайте Cертифікат Concert.ua на 100 грн, а також автоматично ставайте учасником розіграшу нової автівки!

Акція діє з 01.06.2021 р. по 31.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС, за умови оплати на суму від 500 грн. Деталі – на concert.ua

https://www.mtb.ua/news/item/ulublenij- ... va-avtivka
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