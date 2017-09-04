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МТБ Банк - акції

МТБ Банк - акції
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:38

Зробіть свою подорож ще більш комфортною з Visa!

З Fast Track ви можете проходити контроль авіаційної безпеки і паспортний контроль на пріоритетній основі в Новому аеропорту Стамбула (IST) у Туреччині.

Безкоштовний сервіс доступний власникам карток Visa Platinum від МТБ БАНК – 2 рази на рік, а Visa Infinite – необмежену кількість!

Щоб скористатися сервісом, зайдіть до чат-боту Visa Ukraine, оберіть в меню Visa Travel і натисніть кнопку “FastTrack in Istanbul”. Ви отримаєте PDF-файл із QR-кодом для користування Fast Track. Строк дії QR-коду – 1 день.

Пропозиція діє на внутрішні та міжнародні перельоти.
https://www.mtb.ua/news/item/zrobit-svo ... nou-z-visa
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Повідомлень: 2457
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:32

Партнерський проєкт Visa та Bolt

Visa та Bolt дбають про те, аби доступні на сьогодні мандрівки принесли вам максимум задоволення.

Спеціальна пропозиція для держателів карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite та Visa Platinum Business — знижка 50% на поїздки до аеропорту та назад у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Харкові!

Аби отримати знижку, просто завантажте або відкрийте додаток Bolt, додайте до гаманця Bolt картку Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business та замовте таксі.

Суму знижки буде розраховано в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.

Куди б ви не вирушили, Visa завжди піклується про Вас!

Термін дії пропозиції: 23.12.2020-31.12.2021.
https://www.mtb.ua/news/item/partnerski ... sa-ta-bolt
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:12

Партнерський проєкт Visa, KLM та Air France

А ви знали, що Долина Луари у Франції вважається одним із найкрасивіших місць планети? Тут середньовічні замки контрастують з мальовничою природою. А ще, кажуть, тут виготовляють найсмачніші молоді вина.

Подорожуйте до Франції та інших європейських країн зі знижкою 55 доларів США на переліт.

Просто застосуйте промокод VISAOCTO21 при бронюванні квитків на суму від 180 доларів США на сайтах http://www.airfrance.ua або http://www.klm.ua та оплатіть квитки преміальною карткою Visa.

Подаруйте собі нові враження з Visa!
Пропозиція діє з 15.10.2021 по 31.10.2021.

Період подорожі може бути до 31.03.2022 р., знижка не розповсюджується на рейси партнерів.
Пропозиція діє лише на вильоти з м. Київ, промокод не може бути використаний одночасно з ваучером (EMD) та для
придбання додаткових опцій.
Кожен пасажир може зробити одне бронювання з використанням інтернет-знижки.
https://www.mtb.ua/news/item/partnerski ... r-france-2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:19

Всі.Свої Дім та декор

Трикотажні речі, ароматичні свічки, керамічний посуд, кімнатні рослини, бавовняний текстиль… У Всі. Свої ви знайдете все для того, щоб зробити цю осінь по-справжньому теплою. Тут ви можете придбати якісні та ексклюзивні товари від українських виробників, що прикрасять вашу оселю та подарують гарний настрій. Адже восени так хочеться трохи тепла, спокою та гармонії.

А якщо взяти з собою у Всі. Свої картку Visa, то ви отримаєте 30% знижки на весь асортимент, крім меблів та освітлення. Вам лише
необхідно оплатити покупки через термінал, Google Pay чи Apple Pay.

Ви можете скористатися пропозицією 12-14 листопада за адресою: вул. Хрещатик, 34
https://www.mtb.ua/news/item/vsisvoi-dim-ta-dekor
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:46

2000 балів на «Власний Рахунок» за «Готівку на касі»

Як скористатися пропозицією

•Вибирайте бажані товари в мережі супермаркетів «Сільпо» та не забудьтепроскануватина касі картку програми «Власний Рахунок» (фізичну або у додатку).
•Повідомтекасира про бажання зняти готівку і вкажіть суму. Касир додастьїї до суми покупки.
•Оплатіть товари карткою Mastercard:registered: та отримайте готівку разом із товаром.
•Отримайте 2000 балів на «Власний Рахунок» за перше зняття будь-якої суми
https://www.mtb.ua/news/item/vasi-2000- ... mastercard
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:43

Купуйте зручно - куштуйте смачно з Mastercard і fozzy!

Отримуйте знижку на наступну покупку в мережі гіпермаркетів FOZZY. Оплачуйте картою Mastrcard товари на сумму вид 1500грн на сайті fozzyshop.com й отримуйте промокод на 150 грн у мобільному додатку FOZZI

Смачних і вигідних пропозицій!
https://www.mtb.ua/news/item/kupujte-zr ... rd-i-fozzy
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 10:37

Сплачуй Visa – отримуй сюрпризи!

Вигравай Apple iPhone 13

у період дії Акції: з 01 грудня 2021 року по 01 березня 2022 року (включно)
В період проведення Акції, токенізувати картку та, за допомогою Google Pay або Apple Pay (включно з використанням функції безконтактної оплати (модуля NFC)), здійснювати операції з оплати будь-яких товарів та/або послуг, карткою Visa на суму:
для діючих держателів карт Visa не менше 300 гривень кожна;.

для Клієнтів, які в період Акції оформили картку VISA Platinum, Visa Infinite або Visa Gold, не менше 500 гривень кожна.
Протягом Періоду Акції:

- Токенізувати картку Visa (будь-якого класу), емітовану банком і здійснити від 5 транзакцій купівлі від 300 грн. кожна за допомогою Apple Pay / Google Pay протягом календарного місяця в період акції

або

- Оформити картку преміум-класу VISA Platinum, Visa Infinite або Visa Gold, що емітовані банком, токенізувати вказану картку та здійснити від 5 транзакцій купівлі за допомогою Apple Pay / Google Pay від 500 грн. кожна протягом календарного місяця.
Головний приз: смартфон Apple iPhone 13 256GB

Щомісячні призи: 20 подарункових сертифікатів (загалом 60 сертифікатів за весь період Акції) «WINE&FOOD» номіналом 500 гривень.
https://promo.mtb.ua/uk/show/splachuy-v ... ium=slider
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:19

-10% на програми Coursera for Teams із Visa

Coursera – освітня платформа, що пропонує онлайн-курси, сертифікації та дипломні програми від кращих університетів і
компаній світу.

Професійний розвиток стає ще більш доступним із вашою карткою Visa. Ви та ваша команда від 5 до 125 людей можете отримати доступ до курсів, спеціалізацій та проєктів із консультаціями. Навчайтеся зі знижкою 10% на Coursera for Teams.
Подорож починається з Visa!


Пропозиція діє з 1 вересня 2021 до 30 вересня 2022 року.
https://www.mtb.ua/news/item/10-na-prog ... ms-iz-visa
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:21

-25% на всі курси Udemy з Visa

Udemy – це навчальна онлайн платформа, мета якої зробити освіту доступною для всіх. Бізнес, ІТ, дизайн чи музика – ви можете обирати з понад 155 тисяч курсів, які оновлюються на платформі щомісяця.

З вашою карткою Visa ви можете опанувати нову професію та отримати практичні знання зі знижкою 25% на всі курси Udemy.

Пропозиція діє до 30 вересня 2022 року.
https://www.mtb.ua/news/item/25-na-vsi- ... emy-z-visa
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:22

-15% на всі курси EdX із Visa

EdX – інтернет-платформа інтерактивних курсів, заснована Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським університетом у 2021 році. EdX – це можливість отримати кар’єрний ріст, здобути диплом або розширити свої знання на будь-якому рівні. Скористайтеся новими можливостями для розвитку з вашою карткою Visa. Реєструйтеся на EdX та отримайте 15% знижки на всі курси за промокодом VISA15.

Пропозиція діє до 30 вересня 2022 року.
https://www.mtb.ua/news/item/15-na-vsi- ... dx-iz-visa
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