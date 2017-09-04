МТБ Банк - акції

З Fast Track ви можете проходити контроль авіаційної безпеки і паспортний контроль на пріоритетній основі в Новому аеропорту Стамбула (IST) у Туреччині.
Безкоштовний сервіс доступний власникам карток Visa Platinum від МТБ БАНК – 2 рази на рік, а Visa Infinite – необмежену кількість!
Щоб скористатися сервісом, зайдіть до чат-боту Visa Ukraine, оберіть в меню Visa Travel і натисніть кнопку “FastTrack in Istanbul”. Ви отримаєте PDF-файл із QR-кодом для користування Fast Track. Строк дії QR-коду – 1 день.
Visa та Bolt дбають про те, аби доступні на сьогодні мандрівки принесли вам максимум задоволення.
Спеціальна пропозиція для держателів карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite та Visa Platinum Business — знижка 50% на поїздки до аеропорту та назад у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Харкові!
Аби отримати знижку, просто завантажте або відкрийте додаток Bolt, додайте до гаманця Bolt картку Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business та замовте таксі.
Суму знижки буде розраховано в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.
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А ви знали, що Долина Луари у Франції вважається одним із найкрасивіших місць планети? Тут середньовічні замки контрастують з мальовничою природою. А ще, кажуть, тут виготовляють найсмачніші молоді вина.
Подорожуйте до Франції та інших європейських країн зі знижкою 55 доларів США на переліт.
Подаруйте собі нові враження з Visa! Пропозиція діє з 15.10.2021 по 31.10.2021.
Період подорожі може бути до 31.03.2022 р., знижка не розповсюджується на рейси партнерів. Пропозиція діє лише на вильоти з м. Київ, промокод не може бути використаний одночасно з ваучером (EMD) та для придбання додаткових опцій. Кожен пасажир може зробити одне бронювання з використанням інтернет-знижки. https://www.mtb.ua/news/item/partnerski ... r-france-2
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А якщо взяти з собою у Всі. Свої картку Visa, то ви отримаєте 30% знижки на весь асортимент, крім меблів та освітлення. Вам лише необхідно оплатити покупки через термінал, Google Pay чи Apple Pay.
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для Клієнтів, які в період Акції оформили картку VISA Platinum, Visa Infinite або Visa Gold, не менше 500 гривень кожна. Протягом Періоду Акції:
- Токенізувати картку Visa (будь-якого класу), емітовану банком і здійснити від 5 транзакцій купівлі від 300 грн. кожна за допомогою Apple Pay / Google Pay протягом календарного місяця в період акції
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- Оформити картку преміум-класу VISA Platinum, Visa Infinite або Visa Gold, що емітовані банком, токенізувати вказану картку та здійснити від 5 транзакцій купівлі за допомогою Apple Pay / Google Pay від 500 грн. кожна протягом календарного місяця. Головний приз: смартфон Apple iPhone 13 256GB
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