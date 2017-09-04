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МТБ Банк - акції

МТБ Банк - акції
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:23

-15% на всі короткі онлайн-курси 2U GetSmarter із Visa

GetSmarter 2U – платформа коротких онлайн курсів тривалістю 6–8 тижнів від провідних університетів світу. GetSmarter пропонує програми, що спрямовані не лише на отримання ступеня, але й охоплюють ключові сучасні навички, такі як лідерство та технології.

Ваша картка Visa дарує можливості для професійного розвитку. Досягайте своїх цілей та отримуйте 15% знижки на всі короткі онлайн-курси 2U GetSmarter за промокодом 2UESGSVISA15.

Пропозиція діє з 15 вересня 2021 року до 30 вересня 2022 року.
https://www.mtb.ua/news/item/15-na-vsi- ... er-iz-visa
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:25

Новорічні пропозиції від Visa

Новорічні подарунки, аромат свіжої хвої та гарячого какао, яскраве пакування та неймовірні знижки від Visa. Різдво – це час здійснення мрій. Але навіщо чекати дива, якщо з преміальними картками Visa ви можете отримати безліч новорічних знижок і сюрпризів. Подаруйте собі свято з найвигіднішими пропозиціями від Visa та партнерів!

Ресторанна колекція:
La Famiglia. Безкоштовна доставка та смачний комплімент в мережі ресторанів La Famiglia
Період дії: 10.12.21-31.12.22
Bulldozer Group. Смачний комплімент в мережі ресторанів Bulldozer Group
Період дії: 10.12.21-31.12.22
Lucky Restaurant Vinotheque. Смачний комплімент від шефа в ресторані Lucky Restaurant Vinotheque
Період дії: 10.12.21-31.12.22
Kyiv Food Market. -10% на все меню та безкоштовний вхід у лаунж-зону Kyiv Food Market
Період дії: 10.12.21-10.06.22
Шопінг (покупки та подарунки):
Helen Marlen. Додатково -5% на онлайн-покупки та покупки в бутиках Helen Marlen
Період дії: 07.12.21-15.01.22
Baby Marlen. Додатково -5% на онлайн-покупки та покупки в бутику Baby Marlen
Період дії: 07.12.21-15.01.22
Bomond. -30% знижки на всі покупки у мережі Bomond
Період дії: 10.12.21-15.01.22
Sova. Додатково -5% на онлайн-покупки та покупки у мережі Sova
Період дії: 10.12.21-15.01.22
women’secret. Додатково -5% на покупки у мережі women’secret
Період дії: 15.12.21-30.01.22
MD Fashion. Додатково -10% на онлайн-покупки у магазині MD Fashion
Період дії: 10.12.21-15.01.22
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Tickets.ua. -15% на рейси авіакомпаній Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS та Eurowings Discover
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https://www.mtb.ua/news/item/novoricni- ... vid-visa-1
Assistant_Portal
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Повідомлень: 2457
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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