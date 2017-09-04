Акції від МТБ банку

Зустрічайте ексклюзивну колекцію BEVZA BALBEK BILSHE від дизайнерки Світлани Бевзи та архітектора Слави Балбека, розроблену спеціально для Mastercard Більше. 10 предметів з колекції мають унікальну історію створення та будуть представлені парами.
Щотижня на сторінці акції відкриватиметься новий дроп (або ж пара), який включатиме два предмети:
- предмет інтер'єрного дизайну від Світлани Бевзи, - одяг або аксесуари від Слави Балбека.
Щоб отримати виріб з колекції:
- реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard, - дивіться історії та обирайте предмет з колекції, що вам до вподоби, - здійсніть замовлення предмету з колекції за срібні або золоті бали або - обмінюйте 10 срібних або золотих балів на участь у розіграші.
Стежте за новинами на bilshe.mastercard.ua, аби не пропустити появу дропів і скористатися можливістю стати власником ексклюзивних виробів, яким не має ціни.