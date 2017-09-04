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Акції від МТБ банку

Акції від МТБ банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 11:59

Зустрічайте ексклюзивну колекцію BEVZA BALBEK BILSHE

Що буде, коли відомий архітектор та дизайнерка одягу поміняються місцями? Які унікальні ідеї вони зможуть розробити? В які речі вони перетворяться?
Зустрічайте ексклюзивну колекцію BEVZA BALBEK BILSHE від дизайнерки Світлани Бевзи та архітектора Слави Балбека, розроблену спеціально для Mastercard Більше. 10 предметів з колекції мають унікальну історію створення та будуть представлені парами.

Щотижня на сторінці акції відкриватиметься новий дроп (або ж пара), який включатиме два предмети:
- предмет інтер'єрного дизайну від Світлани Бевзи, - одяг або аксесуари від Слави Балбека.

Щоб отримати виріб з колекції:
- реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard, - дивіться історії та обирайте предмет з колекції, що вам до вподоби, - здійсніть замовлення предмету з колекції за срібні або золоті бали або - обмінюйте 10 срібних або золотих балів на участь у розіграші.

Стежте за новинами на bilshe.mastercard.ua, аби не пропустити появу дропів і скористатися можливістю стати власником ексклюзивних виробів, яким не має ціни.
https://www.mtb.ua/news/item/zustricajt ... bek-bilshe
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:25

Завітайте до кінотеатрів Multiplex

Із 3 лютого 2022 року завітайте до кінотеатрів Multiplex та придбайте квитки у касах кінотеатрів на перегляд фільму «Найкращі вихідні» зі знижкою 10 % від Mastercard.

Щоб скористатися пропозицією:

— завітайте до кас кінотеатрів Multiplex;

— обирайте сеанс фільму «Найкращі вихідні»;

— повідомте касиру кінотеатру про оплату карткою Mastercard®;

— отримайте знижку 10 % на квитки.

Акція діє з 3 лютого 2022 року до завершення демонстрації фільму «Найкращі вихідні» у кінотеатрах Multiplex. Акція діє на місця категорії Good та SuperLux в усіх кінотеатрах Multiplex, окрім «ЦУМ» (Київ), «Караван» (Київ), «Промінь» (Луцьк), «Любава» (Черкаси), «Дніпро Плаза» (Черкаси).
https://www.mtb.ua/news/item/zavitajte- ... -multiplex
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Повідомлень: 2813
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 15:10

Вигравати пальне щотижня – WOGОНЬ

Заправитись якісним пальним, смачно поїсти й випити найкавовішої кави – на WOG можна все. А ще можна виграти 60 літрів якісного пального від WOG та Visa!

Що потрібно зробити, щоб стати учасником розіграшу:
1) заправитися на АЗК WOG від 10л із карткою PRIDE;
2) розрахуватися карткою Visa на терміналі самообслуговування WOG PAY BOX.

Щотижня WOG разом із Visa даруватиме 60л якісного пального 5 переможцям. Більше заправок – більше шансів на виграш. Обирати переможців буде сервіс-рандомайзерщочетверга о 15:00 у період із 24.02 до 14.04. Результати будуть оголошені на офіційній сторінці @azkwog в Instagram Stories.

Період дії акції: з 16 лютого до 12 квітня 2022 року.
https://www.mtb.ua/news/item/vigravati- ... izna-wogon
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:30

«Зустрічай зиму разом з Ria!» — вигравай Power Вank!

Як взяти участь в Акції «Зустрічай зиму разом з Ria!»?
Отримати переказ «Ria"* з-за кордону на суму від 50 Євро/ доларів США у відділенні МТБ Банку**
Стати учасником*** розіграшу одного з 24-х Power Вank!
Акція діє з 01.12.2023 по 29.02.2024 (Включно)
Акційна програма складається з трьох етапів:
з 01.12.2023 по 31.12.2023 включно;
з 01.01.2024 по 31.01.2024 включно;
з 01.02.2024 по 29.02.2024 включно
У кожному етапі розігрується вісім Power Вank!
Переможці визначаються випадковим шляхом за допомогою генерування випадкових чисел на зовнішньому Інтернет ресурсі http://www.random.org.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zustrichay-z ... power-vank
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Повідомлень: 2813
З нами з: 01.09.17
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