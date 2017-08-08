Акції від МТБ банку

Що буде, коли відомий архітектор та дизайнерка одягу поміняються місцями? Які унікальні ідеї вони зможуть розробити? В які речі вони перетворяться? Зустрічайте ексклюзивну колекцію BEVZA BALBEK BILSHE від дизайнерки Світлани Бевзи та архітектора Слави Балбека, розроблену спеціально для Mastercard Більше. 10 предметів з колекції мають унікальну історію створення та будуть представлені парами.
Щотижня на сторінці акції відкриватиметься новий дроп (або ж пара), який включатиме два предмети: - предмет інтер'єрного дизайну від Світлани Бевзи, - одяг або аксесуари від Слави Балбека.
Щоб отримати виріб з колекції: - реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard, - дивіться історії та обирайте предмет з колекції, що вам до вподоби, - здійсніть замовлення предмету з колекції за срібні або золоті бали або - обмінюйте 10 срібних або золотих балів на участь у розіграші.
Із 3 лютого 2022 року завітайте до кінотеатрів Multiplex та придбайте квитки у касах кінотеатрів на перегляд фільму «Найкращі вихідні» зі знижкою 10 % від Mastercard.
Щоб скористатися пропозицією:
— завітайте до кас кінотеатрів Multiplex;
— обирайте сеанс фільму «Найкращі вихідні»;
— повідомте касиру кінотеатру про оплату карткою Mastercard®;
— отримайте знижку 10 % на квитки.
Акція діє з 3 лютого 2022 року до завершення демонстрації фільму «Найкращі вихідні» у кінотеатрах Multiplex. Акція діє на місця категорії Good та SuperLux в усіх кінотеатрах Multiplex, окрім «ЦУМ» (Київ), «Караван» (Київ), «Промінь» (Луцьк), «Любава» (Черкаси), «Дніпро Плаза» (Черкаси). https://www.mtb.ua/news/item/zavitajte- ... -multiplex
Заправитись якісним пальним, смачно поїсти й випити найкавовішої кави – на WOG можна все. А ще можна виграти 60 літрів якісного пального від WOG та Visa!
Що потрібно зробити, щоб стати учасником розіграшу: 1) заправитися на АЗК WOG від 10л із карткою PRIDE; 2) розрахуватися карткою Visa на терміналі самообслуговування WOG PAY BOX.
Щотижня WOG разом із Visa даруватиме 60л якісного пального 5 переможцям. Більше заправок – більше шансів на виграш. Обирати переможців буде сервіс-рандомайзерщочетверга о 15:00 у період із 24.02 до 14.04. Результати будуть оголошені на офіційній сторінці @azkwog в Instagram Stories.
Як взяти участь в Акції «Зустрічай зиму разом з Ria!»? Отримати переказ «Ria"* з-за кордону на суму від 50 Євро/ доларів США у відділенні МТБ Банку** Стати учасником*** розіграшу одного з 24-х Power Вank! Акція діє з 01.12.2023 по 29.02.2024 (Включно) Акційна програма складається з трьох етапів: з 01.12.2023 по 31.12.2023 включно; з 01.01.2024 по 31.01.2024 включно; з 01.02.2024 по 29.02.2024 включно У кожному етапі розігрується вісім Power Вank! Переможці визначаються випадковим шляхом за допомогою генерування випадкових чисел на зовнішньому Інтернет ресурсі http://www.random.org.
Дозвольте словам відкривати перед вами шлях до незабутніх пригод, даруючи тепло й затишок. Пориньте в магію слів, де кожна нова книга — це світло, яке надихає ваш день. При кожній оплаті карткою Mastercard® дарує вам 20% бонусів на наступні покупки. Як скористатися пропозицією: - Здійснюйте оплату онлайн на сайті readeat.com або на касі в книгарні Readeat за допомогою картки Mastercard® від МТБ Банку на будь-яку суму. - Зазначте свій номер мобільного телефону при здійсненні оплати на сайті readeat.com або назвіть його продавцю під час оплати в книгарні Readeat. - Гарантовано отримайте 20% бонусів* від суми оплати, які нараховуються на ваш бонусний рахунок. Період проведення пропозиції: з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2023 року включно. Умови: https://news.finance.ua/ua/zihrivaytesy ... mastercard
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