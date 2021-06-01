Газопостачальники вже опублікували свіжі цінники на блакитне паливо.
Дивися повний текст Ціни на газ в червні перерахували для всіх українців: список тарифів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:42
Ціни на газ в червні перерахували для всіх українців:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на газ в червні перерахували для всіх українців: список тарифів.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:42
В каком смысле Газпром не спешит продавать свой газ? Украина ж, вроде, отказалась его покупать?
Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:37
Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:12
Зараз переглядають цей форум: pavilion_dv, safonovstanislav і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|