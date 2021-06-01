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Ціни на газ в червні перерахували
для всіх українців:...

Ціни на газ в червні перерахували для всіх українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:42

Ціни на газ в червні перерахували для всіх українців:...

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальники вже опублікували свіжі цінники на блакитне паливо.

Дивися повний текст Ціни на газ в червні перерахували для всіх українців: список тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:42

В каком смысле Газпром не спешит продавать свой газ? Украина ж, вроде, отказалась его покупать?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:37

  asdasd написав:В каком смысле Газпром не спешит продавать свой газ? Украина ж, вроде, отказалась его покупать?


Это другое. Понимать надо.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:12

  summacut написав:
  asdasd написав:В каком смысле Газпром не спешит продавать свой газ? Украина ж, вроде, отказалась его покупать?


Это другое. Понимать надо.


Думаю что вам знакомы эти слова - Это просто кошмар. Ужас, что творится.
:D
p_a_l
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