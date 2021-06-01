Bitcoin впав в ціні після зростання до локального максимуму.
Дивися повний текст Ілон Маск знову обвалив курс Bitcoin.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:16
Ілон Маск знову обвалив курс Bitcoin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск знову обвалив курс Bitcoin.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:16
Тавишо -- те що він доповзає до лінії тренду було вже 2 дні як видно, зараз після відскоку можна що завгодно написати -- про магнітні бурі, про Маска і про місяць у сузірї Тельця.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:25
svyatoslav_hromyak
шо ты ото мешаешь анализировать финансовым аналитикам финансового сайта.
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