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Ілон Маск знову
обвалив курс Bitcoin

Ілон Маск знову обвалив курс Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:16

Ілон Маск знову обвалив курс Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin впав в ціні після зростання до локального максимуму.

Дивися повний текст Ілон Маск знову обвалив курс Bitcoin.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:16

Тавишо -- те що він доповзає до лінії тренду було вже 2 дні як видно, зараз після відскоку можна що завгодно написати -- про магнітні бурі, про Маска і про місяць у сузірї Тельця.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:25

svyatoslav_hromyak
шо ты ото мешаешь анализировать финансовым аналитикам финансового сайта.
vitaliy_berdinskikh
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Модератори: Ірина_, Модератор

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