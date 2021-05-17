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Велику кільцеву навколо Києва зможуть будувати без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт 5309, яким дозволила обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Велику кільцеву навколо Києва зможуть будувати без відкритих тендерів — це 85 мільярдів гривень
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R2
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:37
Есть где разогнаться.
Это вам не снять слой асфальта для того чтобы его переработать и положить по ценам как за новый.
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p_a_l
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:49
Велике крадівництво триває
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:17
самое время вспомнить, сколько украли на брониках при барыге
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olexiy_ogryzko
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:27
То що, може нехай нічого не будують?
Нічого не накрадуть, так?
Живемо в тому що маємо - нах йти до цивілізації, так?
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Успіх
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:30
Успіх написав:
То що, може нехай нічого не будують?
Гитлет тоже дороги строил.
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vitaliy_berdinskikh
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