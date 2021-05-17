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Велику кільцеву навколо Києва зможуть будувати без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт 5309, яким дозволила обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Велику кільцеву навколо Києва зможуть будувати без відкритих тендерів — це 85 мільярдів гривень
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R2
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:37
Есть где разогнаться.
Это вам не снять слой асфальта для того чтобы его переработать и положить по ценам как за новый.
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p_a_l
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:49
Велике крадівництво триває
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:17
самое время вспомнить, сколько украли на брониках при барыге
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olexiy_ogryzko
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:27
То що, може нехай нічого не будують?
Нічого не накрадуть, так?
Живемо в тому що маємо - нах йти до цивілізації, так?
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Успіх
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:30
Успіх написав:
То що, може нехай нічого не будують?
Гитлет тоже дороги строил.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:14
Успіх написав:
То що, може нехай нічого не будують?
Нічого не накрадуть, так?
Живемо в тому що маємо - нах йти до цивілізації, так?
Тот кто поддерживает воровство, сам вор.
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p_a_l
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:22
vitaliy_berdinskikh написав: olexiy_ogryzko написав:
самое время вспомнить, сколько украли на брониках при барыге
Хорошее оправдание. А ещё в барыги был офшор. И липецкая фабрика. И вообще у него договорняк с Путиным. Но мы выбрали нового клоуна которы должен был быть лучше барыги. Но даже избравшие клоуна пишут что клоун этот тоже барыга, просто свой барыга потому ему можно.
Хоть и выбирал но через месяц полностью разочаровался.
После назначения хомчака.
И особенно - "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины i в интересах граждан ", - заявил Зеленский.
"Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - добавляет Зеленский.
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p_a_l
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:23
Так ВСІ чиновники крадуть, просто хтось менше/хтось більше - але крадуть ВСІ!
І красти не перестануть!
А так хоч якусь інфраструктуру збудують.
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Успіх
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