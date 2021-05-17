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Велику кільцеву навколо Києва зможуть будувати без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:30
Пусть строют, потом их посадют и деньхи отберут - хватит еще на малую кольцевую
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demichh
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:15
Вітя Янукович - "А так можна було"?
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zenukua1992
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