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Велику кільцеву навколо Києва
зможуть будувати без...

Велику кільцеву навколо Києва зможуть будувати без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:30

Пусть строют, потом их посадют и деньхи отберут - хватит еще на малую кольцевую :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:15

Вітя Янукович - "А так можна було"?
zenukua1992
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Модератори: Ірина_, Модератор

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