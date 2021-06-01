Зарплата жінок становила 82,2% від зарплати чоловіків
Дивися повний текст Зарплати чоловіків в Україні майже на 18% вищі, ніж у жінок.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:12
Зарплати чоловіків в Україні майже на 18% вищі, ніж у жінок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати чоловіків в Україні майже на 18% вищі, ніж у жінок.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:12
Чтобы сравнять эти показатели, женщинам, очевидно, нужно идти на те же вакнсии что и мужчинам ... :) А пользуясь логикой подобных статей также мог бы заявить о дискриминации мужского коллектива на предприятии, поскольку женщины директора зарабатывают в разы больше подчиненных мужчин))
Зараз переглядають цей форум: pavilion_dv, safonovstanislav і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|