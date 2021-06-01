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Зарплати чоловіків в Україні
майже на 18% вищі, ніж у жінок

Зарплати чоловіків в Україні майже на 18% вищі, ніж у жінок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:12

Зарплати чоловіків в Україні майже на 18% вищі, ніж у жінок

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата жінок становила 82,2% від зарплати чоловіків

Дивися повний текст Зарплати чоловіків в Україні майже на 18% вищі, ніж у жінок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:12

Чтобы сравнять эти показатели, женщинам, очевидно, нужно идти на те же вакнсии что и мужчинам ... :) А пользуясь логикой подобных статей также мог бы заявить о дискриминации мужского коллектива на предприятии, поскольку женщины директора зарабатывают в разы больше подчиненных мужчин))
mvi
 
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