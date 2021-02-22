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Глава Мінфіну про транш
МВФ: Виживемо й так

Глава Мінфіну про транш МВФ: Виживемо й так
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:25

Глава Мінфіну про транш МВФ: Виживемо й так

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Україна впорається і без траншів МВФ.

Дивися повний текст Глава Мінфіну про транш МВФ: Виживемо й так.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:26

Министр .удак, люди хотят жить хорошо. Из-за таких тупых, население уезжает из страны. Сам выживай.
ivavictory2107
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:49

Министры и "члены наглядовых рад" выживут - спору нет :)
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