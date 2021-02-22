Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Україна впорається і без траншів МВФ.
Дивися повний текст Глава Мінфіну про транш МВФ: Виживемо й так.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:25
Глава Мінфіну про транш МВФ: Виживемо й так
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Мінфіну про транш МВФ: Виживемо й так.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:26
Министр .удак, люди хотят жить хорошо. Из-за таких тупых, население уезжает из страны. Сам выживай.
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