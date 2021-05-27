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Військовослужбовцям планують
підвищити пенсії – Лазебна

Військовослужбовцям планують підвищити пенсії – Лазебна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 14:40

Військовослужбовцям планують підвищити пенсії – Лазебна

Пропонуємо до обговорення:
Міннсоцполітики та Міноборони разом із МВС розробляють рішення для підвищення пенсій військовослужбовцям.

Дивися повний текст Військовослужбовцям планують підвищити пенсії – Лазебна.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 14:40

Индексацию отменять нельзя было - об этом говорит ст.22 КУ!!!!!!!!!!!!!!! А вы "СН" (ТОЧНО НЕДОУМКИ) могли бы за два года для в/служащих что-то в этом плане сделать ... но вам же на них НАСРАТЬ!
vsolyanyk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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