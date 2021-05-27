Міннсоцполітики та Міноборони разом із МВС розробляють рішення для підвищення пенсій військовослужбовцям.
Дивися повний текст Військовослужбовцям планують підвищити пенсії – Лазебна.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 14:40
Військовослужбовцям планують підвищити пенсії – Лазебна
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Дивися повний текст Військовослужбовцям планують підвищити пенсії – Лазебна.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 14:40
Индексацию отменять нельзя было - об этом говорит ст.22 КУ!!!!!!!!!!!!!!! А вы "СН" (ТОЧНО НЕДОУМКИ) могли бы за два года для в/служащих что-то в этом плане сделать ... но вам же на них НАСРАТЬ!
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