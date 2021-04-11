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ФГВФО розглядає збільшення
гарантованої суми...

ФГВФО розглядає збільшення гарантованої суми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 15:51

ФГВФО розглядає збільшення гарантованої суми...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізосіб очікує на збільшення гарантованої суми з 2023 року.

Дивися повний текст ФГВФО розглядає збільшення гарантованої суми відшкодування вкладів до 800 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 15:51

ФГВФО хоче збільшити суму гарантування до 1 млн грн

https://finclub.net/ua/news/fhvfo-khoch ... n-hrn.html
ivavictory2107
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