Фонд гарантування вкладів фізосіб очікує на збільшення гарантованої суми з 2023 року.
Дивися повний текст ФГВФО розглядає збільшення гарантованої суми відшкодування вкладів до 800 тисяч.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 15:51
ФГВФО розглядає збільшення гарантованої суми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО розглядає збільшення гарантованої суми відшкодування вкладів до 800 тисяч.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 15:51
ФГВФО хоче збільшити суму гарантування до 1 млн грн
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