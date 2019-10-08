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Банкомат не повернув
картку - що робити

Банкомат не повернув картку - що робити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 17:03

Банкомат не повернув картку - що робити

Пропонуємо до обговорення:
Ви вставили картку в банкомат, щоб провести операції, а замість цього він її просто з'їв. Як діяти в такій ситуації?

Дивися повний текст Банкомат не повернув картку - що робити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 17:03

====
- в первую очередь позвоните в банк, который обслуживает банкомат, и узнайте, каким образом вы можете вернуть свою карту;
- затем обратитесь в банк, выдавший вам карту, и сообщите о случившемся;
- обязательно заблокируйте карту. Узнайте у своего банка о выпуске дополнительной карты.
====
Точно, именно в такой последовательности. Ведь без узнавания каким образом можно отнять карту у банкомата, сообщить о случившемся эквайеру и заблокировать карту ну никак невозможно. Ну и да, хотя и карту блокировать в любом случае, но после блокировки узнавать, как её вернуть, уже странновато. Хотя может для коллекции её себе потом оставить...
moveton
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