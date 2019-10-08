Ви вставили картку в банкомат, щоб провести операції, а замість цього він її просто з'їв. Як діяти в такій ситуації?
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 17:03
Банкомат не повернув картку - що робити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкомат не повернув картку - що робити.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 17:03
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- в первую очередь позвоните в банк, который обслуживает банкомат, и узнайте, каким образом вы можете вернуть свою карту;
- затем обратитесь в банк, выдавший вам карту, и сообщите о случившемся;
- обязательно заблокируйте карту. Узнайте у своего банка о выпуске дополнительной карты.
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Точно, именно в такой последовательности. Ведь без узнавания каким образом можно отнять карту у банкомата, сообщить о случившемся эквайеру и заблокировать карту ну никак невозможно. Ну и да, хотя и карту блокировать в любом случае, но после блокировки узнавать, как её вернуть, уже странновато. Хотя может для коллекции её себе потом оставить...
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