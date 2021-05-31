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Хто з українців може їхати
в Угорщину потягом...

Хто з українців може їхати в Угорщину потягом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 22:26

Хто з українців може їхати в Угорщину потягом...

Пропонуємо до обговорення:
Посольство України повідомило, за яких підстав можна скористатися потягом «Київ-Відень» для поїздок в Угорщину.

Дивися повний текст Хто з українців може їхати в Угорщину потягом «Київ-Відень» - роз’яснення посольства.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 22:27

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