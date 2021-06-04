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У «Слузі народу» розповіли, як працюватиме закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 чер, 2021 07:52
Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про деолігархізацію має на меті забезпечення інтересів та національної безпеки України.
Дивися повний текст У «Слузі народу» розповіли, як працюватиме закон про деолігархізацію
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