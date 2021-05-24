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За рік автофіксації порушень
ПДР стало у 8 разів менше –...

За рік автофіксації порушень ПДР стало у 8 разів менше –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 08:27

За рік автофіксації порушень ПДР стало у 8 разів менше –...

Пропонуємо до обговорення:
За перший рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху таких порушень стало у 8 разів менше, жертв ДТП також поменшало.

Дивися повний текст За рік автофіксації порушень ПДР стало у 8 разів менше – Патрульна поліція.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 08:27

На Южном мосту в районе установки камер постоянно пробки, после камеры пробки нет. Кто нибудь, объясните ментам, что пробки это убытки для экономики.
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