За перший рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху таких порушень стало у 8 разів менше, жертв ДТП також поменшало.
Дивися повний текст За рік автофіксації порушень ПДР стало у 8 разів менше – Патрульна поліція.
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Додано: Суб 05 чер, 2021 08:27
За рік автофіксації порушень ПДР стало у 8 разів менше –...
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Дивися повний текст За рік автофіксації порушень ПДР стало у 8 разів менше – Патрульна поліція.
Додано: Суб 05 чер, 2021 08:27
На Южном мосту в районе установки камер постоянно пробки, после камеры пробки нет. Кто нибудь, объясните ментам, что пробки это убытки для экономики.
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