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Українці - платять, а облгази
- ні: борг газзбутів...

Українці - платять, а облгази - ні: борг газзбутів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 10:19

Українці - платять, а облгази - ні: борг газзбутів...

Пропонуємо до обговорення:
Облгази, попри відтермінування оплати, збільшили прострочену заборгованість перед Оператором ГТС України.

Дивися повний текст Українці - платять, а облгази - ні: борг газзбутів наближається до 10 мільярдів.
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