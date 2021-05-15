Облгази, попри відтермінування оплати, збільшили прострочену заборгованість перед Оператором ГТС України.
Дивися повний текст Українці - платять, а облгази - ні: борг газзбутів наближається до 10 мільярдів.
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Додано: Суб 05 чер, 2021 10:19
Українці - платять, а облгази - ні: борг газзбутів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці - платять, а облгази - ні: борг газзбутів наближається до 10 мільярдів.
Додано: Суб 05 чер, 2021 10:19
Зелинский спишет долги перед Нафтогазом ... все заплатим из бюджета :)
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