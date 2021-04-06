Ситуація на валютному ринку в п'ятницю продовжила тримати в певному напруженні всіх учасників торгів.
Дивися повний текст Міжбанк: п'ятниця пройшла напружено.
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Додано: Суб 05 чер, 2021 10:28
Міжбанк: п'ятниця пройшла напружено
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: п'ятниця пройшла напружено.
Додано: Суб 05 чер, 2021 10:28
Відбувається те, про що адекватні економісти завжди розповідали, але їх ніхто з сучасної клоуновлади не збираються чути. Надлишковий друк грошей, як американських, так і українських, не піде на користь жодній з економіки. Кейнсіанська модель призводить лише до збільшення грошової маси, купівельна спроможність якої постійно падає, що в свою чергу призводить до знецінення статків і зменшення реальних доходів населення. Як результат - стагнація ринку, падіння виробництва і недоотримання коштів для виконання дохідної частини бюджету, а далі знов по колу - друк коштів і галопуюча інфляція, що за останній рік ми побачили у всій "красі". По деяких позиціях до 200 %.
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