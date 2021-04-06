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Міжбанк: п'ятниця
пройшла напружено

Міжбанк: п'ятниця пройшла напружено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 10:28

Міжбанк: п'ятниця пройшла напружено

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на валютному ринку в п'ятницю продовжила тримати в певному напруженні всіх учасників торгів.

Дивися повний текст Міжбанк: п'ятниця пройшла напружено.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 10:28

Відбувається те, про що адекватні економісти завжди розповідали, але їх ніхто з сучасної клоуновлади не збираються чути. Надлишковий друк грошей, як американських, так і українських, не піде на користь жодній з економіки. Кейнсіанська модель призводить лише до збільшення грошової маси, купівельна спроможність якої постійно падає, що в свою чергу призводить до знецінення статків і зменшення реальних доходів населення. Як результат - стагнація ринку, падіння виробництва і недоотримання коштів для виконання дохідної частини бюджету, а далі знов по колу - друк коштів і галопуюча інфляція, що за останній рік ми побачили у всій "красі". По деяких позиціях до 200 %.
nsdapzp
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