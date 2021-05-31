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Київ змінив правила
вакцинації через «Дію»

Київ змінив правила вакцинації через «Дію»
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 11:15

Київ змінив правила вакцинації через «Дію»

Пропонуємо до обговорення:
Процес вакцинації від коронавірусу через «Дію» в київському Міжнародному виставковому центрі змінять для того, щоб мінімізувати черги в найближчі вихідні. Зокрема, влада розділить потік жителів столиці.

Дивися повний текст Київ змінив правила вакцинації через «Дію».
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