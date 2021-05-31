|
|
Київ змінив правила вакцинації через «Дію»
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 чер, 2021 11:15
Пропонуємо до обговорення:
Процес вакцинації від коронавірусу через «Дію» в київському Міжнародному виставковому центрі змінять для того, щоб мінімізувати черги в найближчі вихідні. Зокрема, влада розділить потік жителів столиці.
Дивися повний текст Київ змінив правила вакцинації через «Дію»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93959
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор