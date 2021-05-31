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Українці можуть отримати можливість фіксувати порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 чер, 2021 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ ініціює законопроєкт про надання водіям можливості фіксувати порушення правил дорожнього руху (ПДР) на свої смартфони з можливістю отримання 10% від суми стягнутого згодом штрафу.
Дивися повний текст Українці можуть отримати можливість фіксувати порушення ПДР і отримувати 10% від стягнутого штрафу
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Додано: Суб 05 чер, 2021 13:53
Принимайте, поставив регистратор, на перекрестке возле дома, я попаду в первую 10ку форбс!!!
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wmlodyanoy
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Ірина_, Модератор
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