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Чому в Україні зростають ціни
на житло — пояснення експерта

Чому в Україні зростають ціни на житло — пояснення експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 14:35

Чому в Україні зростають ціни на житло — пояснення експерта

Пропонуємо до обговорення:
Попри кризу, спричинену пандемією, ціни на нерухомість в найбільших українських містах за останній рік зросли.

Дивися повний текст Чому в Україні зростають ціни на житло — пояснення експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 14:35

ну конечно будет только дорожать
cohan
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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