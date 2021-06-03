Попри кризу, спричинену пандемією, ціни на нерухомість в найбільших українських містах за останній рік зросли.
Дивися повний текст Чому в Україні зростають ціни на житло — пояснення експерта.
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Додано: Суб 05 чер, 2021 14:35
Чому в Україні зростають ціни на житло — пояснення експерта
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Дивися повний текст Чому в Україні зростають ціни на житло — пояснення експерта.
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